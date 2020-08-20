حظك اليوم الخميس 20-8-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الميزان بتمسكه الشديد بحلمه وتحقيق طموحه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم، للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

تنافر القمر ونبتون في منزلي الصحة ينصحك أن تنظم جهودك وتنتبه لصحتك، ومن المهم أن تبتعد عن الأضواء، وأن تعمل في سرية وكتمان.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر ويجب ألا تبوح اليوم بمكنون قلبك إلا للشخص الذي تثق به.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان محمد منير، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.