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محمود مسلم

حظك اليوم الاثنين 17-8-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:21 ص | الإثنين 17 أغسطس 2020
برج الميزان

برج الميزان

يعرف عن مواليد برج الميزان الوسطية والاعتدال في كل مناحي حياتهم، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل الأصدقاء وتحاط اليوم بمن يحبونك وتعيد اكتشاف العالم معهم.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، الوضع الفلكي داعم وتجد أن لديك استعدادا لتغيير أفكارك والتعامل بأسلوب جديد.

 

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نرمين ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

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