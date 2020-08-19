حظك اليوم الأربعاء 19-8-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:33 ص | الأربعاء 19 أغسطس 2020
برج الميزان
مولود برج الميزان يبذل كل ما في وسعه لإنجاح علاقته مع شريك حياته، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.
حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني
تستطيع اليوم أن تستفيد من خبرات الماضي وتخطط لأمر جديد، فقط اعمل في سرية وكتمان.
حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي
اليوم مناسب للاسترخاء وعدم إثارة الجدل والحوارات.
ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان بهاء سلطان، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أكتوبر.