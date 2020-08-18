حظك اليوم الثلاثاء 18-8-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الميزان بأنه لا يحب الكذب أو الخيانة، كما أنّه يهتم بالجمال الداخلي أكثر من الخارجي، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

قد تشترك اليوم مع الزملاء والأصدقاء في عمل إيجابي أو نشاط ممتع وتشعر بالسعادة لتواجدك معهم.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، تنظر اليوم للحياة بروح متفائلة وتتصرف بذكاء وتظهر تجاوبا مع من تحب ومع المحيطين بك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب والذي يوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.