الدفاع الروسية: اعتراض طائرة تجسس أمريكية فوق بحر البلطيق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن مقاتلة "سو-27" اعترضت طائرة استطلاع أمريكية اقتربت من أجواء البلاد فوق بحر البلطيق.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، اليوم، عن الوزارة قولها في بيان، إن وسائل مراقبة المجال الجوي الروسية رصدت "هدفا جويا يتحرك فوق بحر البلطيق مقتربا من الحدود الروسية".

وأوضحت الدفاع الروسية: "ولتحديد الهدف الجوي ومنعه من انتهاك أجواء روسيا، انطلقت مقاتلة من طراز "سو-27" تابعة لأسطول البلطيق"، موضحة أن المقاتلة الروسية اقتربت من الهدف لمسافة آمنة وحددت أنه طائرة استطلاع استراتيجية من نوع RC-135 تابعة لسلاح الجو الأمريكي.

وأشارت الوزارة الروسية، إلى أن "سو-27"، أبعدت طائرة التجسس الأمريكية عن أجواء البلاد، وعادت إلى قاعدتها حسب التعليمات.