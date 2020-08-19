توقيع بروتوكول بين جامعتي مطروح والإسكندرية لتنمية قدرات هيئة التدريس

وقّع الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، والدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون بين مركزي تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بكلتا الجامعتين، بهدف تنسيق التعاون بين الجانبين، وإعداد وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة، وإصدار شهادة مشتركة لتلك البرامج.

وقال "النجار" إن توقيع البروتوكول يأتي في إطار استمرار التعاون المثمر والبناء بين جامعتي الإسكندرية ومطروح، مشيرًا إلى أن البروتوكول يهدف لتنمية الموارد البشرية بالجامعتين، لتحقيق المعايير الأكاديمية العالمية للتميز في التدريب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، لافتًا إلى أن الجامعة تسعى لإحداث التنمية البشرية بصورة متميزة تلبي احتياجات أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية بصورة متميزة وبمستوى تنافسى فائق.

وأشار "النجار" إلى سعي جامعتي الإسكندرية ومطروح قدمًا لتنمية مهارات التفكير وتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس، ونشر ثقافة التطوير والتعلم، وتنمية مهارات للباحثين، وتحقيق المعايير الأكاديمية العالمية للتميز فى التدريب والتنمية المتكاملة.

وأشار إلى أن جامعة مطروح، كجامعة وليدة تتطلع إلى إعداد الكوادر المؤهلة فى العلوم المختلفة وتأهيلهم علميًا وعمليًا من خلال مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، باعتباره المتخصص فى إعداد الكوادر القيادية بالأساليب العلمية الحديثة والبرامج التدريبية المتخصصة.

ولفت إلى حرص الجامعة على الاستفادة من الإمكانات التى يتميز بها مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، باعتباره مركز تميز رائد على المستوى المحلى والإقليمى والدولي.