جامعة مطروح تتقدم 9 مراكز في تصنيف "ويبومتركس" العالمي

أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، ظهور تقدم الجامعة في التصنيف الإسباني "ويبومتركس"، وفقًا لتصنيف “Us news” العالمي، لتقفز من المركز الـ51 في عام 2019 إلى المركز الـ42 في عام 2020، حيث جرى تصنيفها من أفضل ثمانين دولة على مستوى العالم.

وقال "النجار"، اليوم، إن وجود اسم جامعة مطروح في هذا التصنيف الدولي، إنما يعكس النشاط العلمي والبحثي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والدور الذي تلعبه الجامعة ضمن منظومة التعليم العالي، وزيادة معدل الاستشهادات بالأبحاث العلمية المنشورة دوليًا للجامعة.

وأضاف أن التصنيف الإسباني يحث الجهات الأكاديمية في العالم على تقديم ما لديها من أنشطة علمية تعكس مستواها العلمي، والذي يُعد تقييم "ويبوميتركس" العالمي للجامعات هو أحد أكبر أنظمة تقييم الجامعات، ويصدر في إسبانيا عن المجلس العالي للبحث العلمي، بهدف تحسين وجود مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتشجيع نشر المقالات العلمية المحكمة.

وأشار "النجار" إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أكد أن هذا التقدم السريع في تصنيف مصر في مجال التعليم يعكس الدعم الدائم الذي تقدمه القيادة السياسية لمنظومة التعليم في مصر، وأن هذا الدعم الذي لا يقتصر فقط على الزيادة غير المسبوقة في أعداد الكليات والجامعات في مصر، وأصبح لدينا جامعة حكومية على الأقل في كل محافظة من محافظات مصر تقريبًا، كما يمتد ليشمل جودة التعليم، ونوعيته، ودعم البحث العلمي.

جدير بالذكر أن هذا التصنيف يصدر في شهرى يناير ويوليو من كل عام، ويعتمد على قياس أداء الجامعات من خلال مواقعها الإلكترونية.