صور.. انطلاق امتحانات الدراسات العليا بـ"طفولة جامعة مطروح"

بدأت امتحانات الدراسات العليا بكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة مطروح، اليوم الأحد، في يومها الأول وسط إجراءات احترازية ووقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تحت إشراف رئيس الجامعة الدكتور مصطفى النجار.

وتابع الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، انتظام امتحانات الدراسات العليا في 4 كليات أخرى تجرى بهم الامتحانات منذ عدة أيام، وهم كليات التربية، والزراعة الصحراوية والبيئية، والطب البيطري، بالإضافة إلى كلية السياحة والفنادق، مؤكدًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة جائحة فيروس "كورونا" المستجد، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع.

ووجه "النجار"، بضرورة انتهاء الكنترولات من أعمالها أولًا بأول، ومواصلة العمل بها، لإنهاء أعمال التصحيح والرصد والمراجعة، واعتماد النتائج وإعلانها في أسرع وقت ممكن عقب انتهاء جميع أعمال الامتحانات.