صور.. سائحون يرصدون أسراب الدلافين بشواطئ مرسى علم في وقت التزاوج

رصد بعض السائحين ظهور أسراب من الدلافين بشواطئ مرسى علم، والتي كانت تقذف فوق سطح البحر بهدوء َوانسيابية، وكانت سعيدة أثناء مداعبة السائحين لها فوق سطح الماء، وقاموا بالتقاط الصور التذكارية لها.

وأوضح عاطف عثمان، مدير عام أحد الفنادق السياحية بمرسى علم، أن عددا من السائحين الأجانب رصدوا ظهور أسراب من الدلافين بشواطئ مرسى علم، وقاموا بالتقاط الصور التذكارية أثناء مداعبة الدلافين، معبرين عن سعادتهم بظهور الدلافين صديقة الإنسان.

كانت استقبلت فنادق مرسي علم، المئات من نزلاء السياحة الخارجية من عدة دول أجنبية من بيلا روسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا ومولدفا ومقدونيا وسويسرا ورومانيا تزامنا مع قرار الدولة بعودة حركة الطيران وذلك بنسبة أشغال 50% طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد غلاب، الباحث البيئي، بمحميات البحر الأحمر، إن الدلافين تحظى بأقصى أوقات الهدوء هذه الفترة، وذلك لعدم وجود رحلات بحرية بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأشار إلى أن ظهورها بأعداد كبيرة يرجع إلى موسم تزاوج الدلافين خلال هذه الشهور والتى تبدأ من شهر يونيو حتى سبتمبر.

ومن جانبه أكد حسن الطيب الخبير البحري، ورئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالبحر الأحمر، أن أنواع الدلافين فى بحار ومحيطات العالم، تصل إلى نحو 40 نوعاً يوجد منها 13 نوعاً فى مياه البحر الأحمر، بعضها يتحرك فى مجموعات والبعض الآخر يتحرك منفرداً، وأشهرها «ذو الزعانف الزجاجية»، الذى يوجد فى شمال البحر الأحمر.

وأشار إلى أن الدولفين يلقب بـ«الاجتماعى الهادئ»، يتغذى فى فترة الليل ويظهر وقت الظهيرة وهو يقفز فوق الأمواج ويداعب الغطاسين والسائحين بجسمه الانسيابى.