البرلمان الليبي يطالب بخروج القوات الأجنبية من طرابلس

أكد مجلس النواب الليبي، اليوم، التزامه بمخرجات مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية، مشيرًا إلى أن الأولوية في الوقت الحالي تتمثل في استعادة الاستقرار والحفاظ على وحدة ليبيا.

وقالت مصادر لقناة "العربية" الإخبارية، إن البرلمان شدد على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وكان رئيس البرلمان الليبي، المستشار عقيلة صالح، أعلن في وقت سابق، عن توصله إلى تفاهمات مع السفير الأمريكي في طرابلس ريتشارد نورلاند، بشأن استمرار وقف إطلاق النار في ليبيا، خلال لقائهما فى القاهرة الأسبوع الماضي.

ويأتي هذا بعد أن أعلن قائد حرس المنشآت النفطية التابع للقيادة العامة الليبية، اللواء ناجي المغربي، أمس الثلاثاء، أنه لا مانع من فتح الموانئ والمنشآت النفطية، بناءً على قرار القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، بعد الاجتماع مع عضو مجلس الإدارة لمؤسسة النفط، جاد الله العوكلي، ورئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط، محمد بن شتوان.