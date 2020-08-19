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محمود مسلم

601 مليار جنيه حصيلة الضرائب خلال 11 شهرا

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محمود الجمل
09:52 م | الأربعاء 19 أغسطس 2020
صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

بلغت حصيلة الضرائب خلال 11 شهرا من يوليو 2019 وحتى مايو 2020 نحو 601 مليار جنيه بنسبة 76% من جملة الإيرادات البالغة 787 مليار جنيه.

وبحسب التقرير الشهري المالي الصادر عن وزارة المالية اليوم انخفضت جملة الإيرادات الضريبة بنحو 15 مليار جنيه عن العام الماضي عندما بلغت الحصيلة 616.3 مليار جنيه.

وارتفعت جملة إيرادات الموازنة العامة للدولة خلال الـ11 شهر الماضية بقيمة 16 مليار جنيه عن جملة إيرادات في نفس فترة المقارنة من العام المالي 2018-2019.

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