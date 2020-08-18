المالية تجمع 74 مليار جنيه محليا بإذون خزانة منذ الخميس الماضي

جمعت وزارة المالية نحو 74 مليار جنيه من السوق المحلي، بعد إصدار أذون خزانة آجال "91 و182و273و364" يوما، منذ الخميس الماضي وحتى أمس الاثنين.

وبحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، أصدرت وزارة المالية آذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 8 مليارات جنيه بمتوسط أسعار فائدة 13.52%، بالإضافة إلى إصدار أذون خزانة أجل 182 يوما يقيمة 14.5 مليار جنيه، بمتوسط أسعار فائدة 13.67%، علاوة على إصدار أذون خزانة 273 يوما بقيمة 23.8 مليار جنيه بمتوسط أسعار فائدة 13.83%، وأخيرا أصدرت أذون خزانة أجل 364 يوما بقيمة 27.6 مليار جنيه بمتوسط أسعار فائدة 13.81%.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

كانت وزارة المالية قالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، منوهة بأنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع فى أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضاً فى إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية.

وجمعت وزارة المالية خلال شهر يوليو الماضي نحو 192 مليار جنيه مقابل اصدار أذون خزانة مختلفة الآجال 91 و182 و357 و273 يوما، بمتوسط أسعار فائدة تدور حول 13.3% إلى 13.60%.