تراجع في أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم وعيار 21 يسجل 866 جنيها

تراجعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس، بمحلات الصاغة، بعد ارتفاعها ليتخطى عيار 24 حاجز الـ1000 جنيه، وشهدت أسعار الذهب في الفترة الماضية ارتفاع في الأسعار نتيجة لتراجع الاقتصاد العالمي متأثرا بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب، خلال نهاية التعاملات اليومية.

أسعار الذهب

وسجّلت أسعار الذهب تراجعا بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء ، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 983 و990 جنيه، فيما يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 860 و866 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 732 و 742 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و928 جنيهًا.