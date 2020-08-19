أيمن بهجت قمر مهاجمًا المهرجانات: "ادخل وشوف التريندات"

هاجم الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، ما تردد مؤخرًا عن تفوق أغاني المهرجانات، على أغاني كبار النجوم.

وكتب بهجت عبر فيس بوك: "ماتقعدش تنشر طاقتك السلبية، وتقول مفيش أغاني ناجحة إلا المهرجانات.. ادخل شوف التريندات والأرقام على يوتيوب وغيره، هتعرف إن الفنان الحقيقي يبنجح، والدليل نجاح أغاني عمرو دياب والجسمي وسعد لمجرد وجنات ورامي جمال وبتشان، الأيام اللي فاتت، ولسه كمان فيه نجوم نازلين.. اشتغل أنت وابتكر هتنجح، ملكش دعوة بالجمهور ولا بينا، الله يخليك"

احتفل ايمن بهجت قمر، مع جمهوره بتصدر كليبه الجديد "بالبنط العريض" التريند وطرح الفنان الإماراتي الكبير حسين الجسمي، أغنيته الجديدة "بالبنط العريض" التي يهديها لجمهوره المصري، عبر موقع "يوتيوب" وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان توما.