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مصطفى درويش: الجزء الثاني من "بـ100 وش" 2022

كتب:

ياسمين محمود
11:11 م | الأربعاء 19 أغسطس 2020
مصطفي درويش

مصطفي درويش

أعلن الفنان مصطفى درويش، أحد أبطال مسلسل "بـ100وش"، احتمالية العمل في جزء ثاني من المسلسل 2022.

وكتب درويش عبر حسابه على فيس بوك: "الجزء التاني بـ100 وش، غالبا وليس أكيد، هيبقى رمضان 2022"

وكانت الفنانة نيللي كريم، كشفت حقيقة تصوير جزء ثاني من مسلسل "بـ 100 وش"، قائلة إنها قابلت الفنان آسر ياسين صدفة في الساحل فالتقطت معه صورة ونشرتها على "إنستجرام"، "حطيت الصورة وكتبت وحشتونا part 2 coming soon، يعني قريبا، يعني مش سنة 2021".

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