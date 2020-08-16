نيللي كريم تنشر صورتها مع آسر ياسين: "بـ100 وش 2" قريبا

نشرت الفنانة نيللي كريم، صورة لها مع الفنان آسر ياسين، على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وعلقت الفنانة، خلال تعليقها على الصورة بأنه سيتم تصوير جزء ثانٍ لمسلسل "بـ100 وش"، بعد أن عُرض الجزء الأول في السباق الرمضاني الماضي.

مسلسل "بـ100 وش"، من بطولة آسر ياسين ونيللي كريم وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى درويش وشريف دسوقي وسلوى محمد على، والعمل من تأليف أحمد وائل وعمر الدالي، ومن إخراج كاملة أبوذكري.