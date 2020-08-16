نيللي كريم: الجزء الثاني من "بـ100 وش" مش رمضان المقبل

كشفت الفنانة نيللي كريم حقيقة تصوير جزء ثاني من مسلسل "بـ 100 وش"، قائلة إنها قابلت الفنان آسر ياسين صدفة في الساحل أمس، فالتقطت معه صورة ونشرتها على "إنستجرام"، "حطيت الصورة وكتبت وحشتونا part 2 coming soon، يعني قريبا، يعني مش سنة 2021".

وأضافت خلال برنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، "المسلسل لازم يتعمله تفكير، عشان التكرار خاصة إنه نجح جامد جدًا، إحنا بنفكر آه بس التفكير ده هياخد وقت في الكتابة، بس مش لرمضان الجاي، لو عملنا حاجة كدة في السريع مش هينجح، إحنا عاوزين الناس زي ما استمتعت بالجزء الأول تستمتع بالجزء الثاني".

وتابعت: "كاملة أبو ذكري عاوزة تستريح السنادي لأنها تعبت جامد، قولنا نريح من بـ100 وش السنادي، لكن فيه تحضير لجزء ثان بس مش دلوقتي هيتأخر شوية عشان نطلع حاجة حلوة".

مسلسل "بـ100 وش"، من بطولة آسر ياسين ونيللي كريم وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى درويش وشريف دسوقي وسلوى محمد على، والعمل من تأليف أحمد وائل وعمر الدالي، ومن إخراج كاملة أبوذكري.