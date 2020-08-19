إزاي تحسب الدعم المالي المقدم عند الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي؟

يرغب كثير من الشباب في الحصول على شقة سكنية في مشروعات الإسكان الاجتماعي، نظرا لما تقدمه الدولة من دعم مالي للشباب بدفع مقدم حجز الشقة وتقسيط ثمنها على عدد معين من السنوات، وتستعرض "الوطن" خطوات حساب الدعم المقدم على شقق الإسكان الاجتماعي، والشروط والأحكام الخاصة بالحصول على هذا الدعم، وفق الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، كالتالي:

شروط الحصول على دعم التمويل العقاري

- يتم حساب تكلفة التمويل بمعرفة كل جهة تمويل طبقا لشروطها.

- أن يكون الحد الأقصى لدخل الأعزب 3500 جنيه، وللمتزوج 4500 جنيه شهريا.

- أن يكون الحد الأقصى للمقدم المسموح سداده 50% من قيمة الوحدة، والحد الأدنى يصل إلى 15% من قيمة الوحدة.

- ألا يتجاوز القسط الشهري 40% من قيمة الدخل.

- في حالة وجود شريك متضامن سواء كان زوج أو زوجة يتم جمع إجمالي الدعم للطرفين.

خطوات حساب دعم التمويل العقاري

- الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من هنـــا.

- إدخال سن المتقدم لطلب الحصول على شقة في الإسكان الاجتماعي.

- تسجيل الدخل الشهري الخاص بمقدم الطلب.

- ادخال بيانات دفعة المقدم وسعر الوحدة محل الطلب.

- تسجيل فترة التمويل المتفق عليها مع الصندوق وفق المشروع المقدم.

- تحديد الحالة الاجتماعية الخاصة بمقدم الطلب سواء كانت أعزب أو أرمل أو مطلق أو متزوج أو أرمل ويعول أو مطلق ويعول.

- الضغط على "احسب" حتى يظهر بيانات الدعم المالي الذي يحصل عليه مقدم الطلب.