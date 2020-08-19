شروط وأسعار وحدات الإسكان المتوسط بـ13 مدينة جديدة بعد مد التسجيل

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنّه تقرر مد فترة التسجيل الإلكترونى وسداد المقدمات، حتى يوم الخميس بعد المقبل الموافق 27/8/2020، لحجز 2271 وحدة سكنية بمشروعات "سكن مصر، دار مصر، JANNA"، موزعة على 13 مدينة جديدة، يتم طرحها بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمواطنين من متوسطي الدخل، وذلك استجابة لطلبات المواطنين الراغبين في الحجز، وإتاحة الفرصة لهم، حيث كان من المقرر غلق باب الحجز غدًا الخميس 20 أغسطس الحالي.

وتستعرض "الوطن" الشروط العامة لحجز الوحدات بالمشروعات الثلاثة دار مصر وسكن مصر وجنة وفقًا لما ورد بكراسة الشروط على النحو التالي:

الشروط العامة للحجز

- لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والحافظات في الإعلان الواحد.

- ألا يكون سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي.

- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر)، استفاد من مبادرات التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ 14 فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما.

- يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفي حالة المخالفة يكون مسؤولا جنائيًا ومدنيًا، ويحق للصندوق أو للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوقهما.

الشروط العقارية

- الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يجري تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، إذ جرى تحديد أسعار بيع الوحدات السكنية موضوع هذا الإعلان لغرض السكن فقط.

- أن تكون الوحدات السكنية المعروضة بغرض السكن الدائم.

- سداد العميل لمقدم جدية الحجز والتقدم لحجز الوحدة السكنية بمثابة إقرار منه بأنّه اطلع على الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات المبينة تفصيليًا بكراسة الشروط ووافق عليها موافقة نهائية غير قابلة للإلغاء، كما يعتبر قرينة قاطعة بالقيام بالمعاينة النافية للجهالة والعلم التام بالمواقع محل الطرح والوحدة التي تقدم لحجزها.

- التخصيص شخصي ولا يجوز للعميل استبدال أو تغيير الوحدة السكنية مع عميل آخر، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات إلا بموافقة كتابية من الهيئة وجهة التمويل وبشرط سداد المصاريف المقررة لديهما.

- ما لم يرد بشأنه نص خاص في الشروط، تخضع للأسس والقواعد المعمول بها بهيئة المجتماعت العمرانية الجديدة، والقوانين ذات الصلة واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة والأجهزة، وكذا كل القرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن دون اعتراض الراسي عليه الوحدة حاليًا أو مستقبلًا.

شروط الحجز

1. أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.

2. ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ الحجر وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.

3. يُحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدًا ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري من خلال مبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخل لمدة تصل إلى 20 عامًا.

4. أن يكون المتقدم من متوسطي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من مصادر دخله كافة عن 600 ألف جنيه سنويًا للأسرة (بما يعادل 50 ألف جنيه شهريًا)، وعن 480 ألف جنيه سنويًا للأعزب، (بما يعادل 40 ألف جنيه شهريًا)، وحال ثبوت عدم إرفاق مستندات الدخل للمتقدم عند التقديم على البوابة الإلكترونية يتم رفض الطلب، ويجب أن تتضمن مُستندات الدخل أنّ الدخل المذكور هو صافي الدخل.

أماكن ومساحات الوحدات السكنية المعروضة للبيع لمتوسطي الدخل

الوحدات موزعة على 13 مدينة على مستوى 9 محافظات وهي "القاهرة - الجيزة – القليوبية – المنوفية - الشرقية – أسيوط – دمياط – المنيا – قنا"، بمساحات تتراوح بين 100م2 و150م2 كاملة التشطيب.

حيث يتم طرح 575 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 130 - 140 م2، بأسعار تتراوح بين 672.945 و981.750 جنيه مصري، بمشروع "دار مصر"، بـ4 مدن جديدة (15 مايو – العاشر من رمضان – السادات – حدائق أكتوبر)، بمقدم حجز 60 ألف جنيه.

ويتم طرح 1005 وحدات سكنية بمساحات تتراوح بين 100 - 150 م2، بأسعار تتراوح بين 754.800 و1.674.270 جنيه مصري، بمشروع "JANNA"، بـ4 مدن جديدة (6 أكتوبر – العبور – دمياط الجديدة – الشيخ زايد) بمقدم حجز 80 ألف جنيه.

كما يتم طرح 691 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 106 - 118م2، بأسعار تتراوح بين 364.000 و948.454 جنيه مصري، بمشروع "سكن مصر"، بـ5 مدن جديدة (أكتوبر الجديدة - المنيا الجديدة – غرب قنا – ناصر غرب أسيوط – القاهرة الجديدة)، بمقدم حجز 40 ألف جنيه.