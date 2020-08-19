تامر حسين يناشد الجمهور التصدي لمسربي كليب "أماكن السهر" لعمرو دياب

ناشد الشاعر تامر حسين الجمهور عبر حسابه بفيس بوك، التصدي لمسربي كليب عمرو الجديد، بنسخته الرديئة.

وكتب تامر: "الكليب اتسرب، وأتمنى من الصفحات المحترمة اللى بتحب الفنان عمرو دياب، وبتدعمه ماتنشرش الفيديو، عشان تلم لايكات، لو صفحات فعلاً بتدعم الفنان عمرو دياب، وكل الناس اللى تعبت فيه ساعدونا، ماتنشروش الكوالتى دى، من فضلكم عشان مفيش صفحات تتقفل باستخدام محتوى مش ملكها اتوماتيك، واحنا واثقين فى محبتكم ودعمكم، والكليب النسخة الأصلية بتجهز للنزول"

طرح الفنان عمرو دياب، برومو أغنيته الجديدة "في أماكن السهر" والذي من المتوقع طرحها كامله خلال الفترة المقبلة.

الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة الهندي.

يذكر أن شبكة نتفليكس العالمي أعلنت تعقدها مع عمرو دياب إلى تقديم مسلسل عالمي عبر منصتها.