تفاصيل مسلسل عمرو دياب مع نتفلكس.. 15 حلقة وتوقعات بظهور دينا الشربيني

أعلنت شركة نتفليكس، عن تعاونها مع المطرب العالمي عمرو دياب، الفنان الأكثر مبيعاً في الشرق الأوسط والحائز على 7 جوائز "ورلد ميوزك أورد"، و6 جوائز "أفريكان ميوزيك أورد"، لإنتاج عمل درامي جديد من بطولته.

بهذا التعاقد مع المنصة الشهيرة، يعود الهضبة للأعمال الدرامية بعد غياب 27 عاما منذ قيامه بدور "أدهم" في فيلم "ضحك ولعب وجد وحب" مع الفنان الراحل عمر الشريف.

وعلمت "الوطن" أن عمرو دياب تقاضى فقط مقدم التعاقد من الشركة، واتفق على الخطوط العريضة للعمل، ولكن لم يتعاقد بعد مع أي فنان أو مخرج أو مؤلف.

وأشارت المصادر إلى أن المسلسل سيكون من 9 إلى 15 حلقة، ومدة الحلقة الواحدة 50 دقيقة وسيدور في إطار درامي غنائي، ودور عمرو دياب في العمل مطرب.

أما عن الترشيحات الأولى، فقالت المصادر، إن كافة الأخبار عن ترشح أو التعاقد مع المخرج طارق العريان غير صحيحة بالمرة، وتشير المصادر إلى أن إخراج العمل سيكون من نصيب مخرج شاب.

وهناك توقعات قوية بمشاركة الفنانة دينا الشربيني، في العمل لكي يجذب العمل عدد كبير من المشاهدين، لكي يكون أول عمل درامي يجمع عمرو دياب بالفنانة دينا الشربيني.

وقال أحمد الشرقاوي، رئيس الإنتاجات العربية الأصلية في نتفليكس، إنه "على مدار أكثر من 30 عاماً من الإبداع الموسيقي والغنائي، استطاع عمرو دياب خلال رحلته الفنية أن يصبح أيقونة لمختلف الأجيال ليس فقط على الصعيد الفني، ولكن على الصعيد الثقافي أيضاً، فدائما تتطلع الأجيال إلى اختيارات عمرو دياب المتجددة في حفلاته وحملاته الدعائية والموضة وغيرها، مما يجعل تأثيره قويا على الأجيال الماضية، والحالية والقادمة.

أضاف: "نحن على ثقة أن هذا التعاون الجديد سيجعل الجمهور في غاية السعادة ليرى عودة النجم العالمي عمرو دياب من خلال هذا العمل الدرامي".