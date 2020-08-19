فرنسا تسجل 3776 إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الفرنسية، اليوم، رقماً قياسياً جديداً في عدد إصابات وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" بعد ظهور 3776 حالة إضافية.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم، أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في فرنسا ارتفع ليصل إلى 225 ألف، مضيفة أنه في الوقت الذي تشير فيه البيانات الحديثة في فرنسا إلى اتجاه متناقص للمصابين في المستشفيات ووحدات العناية المركزة، فإن "البر الرئيسي الفرنسي" لا يزال يشهد ارتفاعاً.

النرويج تفرض العزل الصحي على القادمين من بعض الدول الأوروبية

وفي النرويج، أعلنت السلطات، فرض العزل الصحي على جميع القادمين من بريطانيا والنمسا واليونان وإيرلندا، بسبب ارتفاع عدد المصابين بكورونا المستجد في تلك الدول.

وأشارت وزارة الخارجية النرويجية، في بيان نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، مساء اليوم، إلى أن العزل الصحي سيفرض على القادمين لمدة 10 أيام، وسيدخل الإجراء حيز التنفيذ اعتبارا من 22 أغسطس الجاري.

وأضافت الخارجية النرويجية، أن تلك القيود ستطال أيضا القادمين من العاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

جدير بالذكر، أن العديد من الدول الأوروبية شهدت عودة ارتفاع عدد الإصابات بكورونا المستجد في الأسابيع الأخيرة، وذلك بعد رفع وتخفيف إجراءات الإغلاق المفروضة في وقت سابق لمنع انتشار الفيروس.