كورونا في الخليج.. ارتفاع إجمالي إصابات السعودية إلى 302686

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 22.478.291 حالات، فيما وصل إجمالي الوفيات 787.937 حالة وفاة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 15.188.199 حالة، ولم تسلم دول منظمة مجلس التعاون الخليجي: "السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين" منه.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 1363 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 302686 حالة.

وقالت الوزارة السعودية، أنه تم تسجيل 1180 حالة تعاف جديدة لتصل حصيلة حالات التعافي من الوباء إلى 274091 حالة.

وأكدت الصحة السعودية، تسجيل 36 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات بكورونا المستجد إلى 3506 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية.

وكشفت وزارة الصحة، أن عدد الحالات النشطة بلغ 25089 والحالات الحرجة 1725 حالة.

من جانبه، كشف مساعد وزير الصحة السعودية، المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم، عن تراجع حالات الاصابة المؤكدة بكورونا المستجد من أعلى نقطة حتى المرحلة الحالية بنسبة 72 %، وتراجع الحالات الحرجة بنسبة 25%، وتسجيل ارتفاع في نسبة حالات التعافي ليقترب من 92% منذ بدء الجائحة حتى الآن، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في البحرين إلى 176 حالة

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، وفاة حالة قائمة لبحريني يبلغ من العمر 70 عاماً، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة 176 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة "الوطن" البحرينية.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 295 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكورونا وشفاء 303 حالات خلال الساعات الـ 24الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 112658، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

ارتفاع إجمالي إصابات الكويت إلى 78145

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 643 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 78145 حالة في حين تم تسجيل حالتي وفاة لتصبح حصيلة الوفيات 507 حالات.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية، في وقت سابق اليوم، شفاء 528 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء من الوباء إلى 69771 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الكويتية، الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة انخفض الى 96 حالة حيث كان عدد الحالات، أمس الثلاثاء، 101.

وأشار السند، إلى أن المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7867 حالة، موضحا أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 4811 مسحة ليبلغ إجمالي الفحوصات 573251 فحصا، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في الإمارات إلى 65341 حالة

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إجراء 72026 فحصا جديدا خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، مشيرة إلى أنه تم الكشف عن 435 إصابة جديدة بكورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 65341 حالة.

وأشارت الوزارة الإماراتية، إلى وفاة مصاب واحد بتداعيات كورونا المستجد ليتصل حصيلة الوفيات إلى 367 حالة.

وقالت الصحة الإماراتية، إنه تم تسجيل شفاء 113 حالة جديدة لمصابين بكورونا المستجد ليبلغ إجمالي حالات التعافي إلى 58022 حالة.