مسلم: "لو مشينا وراء فيس بوك ومعملناش امتحانات ثانوية كان البلد وقف"

أكد الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، أن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ، كان تحدي جديد للدولة المصرية، فالفترة الماضية، هناك أربعة أحداث، فرقت كثيرًا مع مصر، "لو حصل في أي واحدة منهم مشكلة، كنا زمانا لسه قافلين لحد الآن، وهم امتحانات الثانوية العامة، وامتحانات الجامعات، ومباريات الكرة، وانتخابات مجلس الشيوخ".

وأضاف "مسلم"، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامية بسمة وهبة، الذي يُعرض على شاشة "ON E": "لو كان فيهم حاجة وقعت أو لم تخرج بشكل جيد، كنا زمانا خايفين وقلقانين، وقاعدين في البيوت، بس دلوقتي الناس خلاص بدأت، تنزل وتمارس حياتها وواخده الإجراءات الاحترازية"، مشددًا على ضرورة الاستمرار في اتباع كل الإجراءات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وأكد رئيس تحرير جريدة "الوطن"، أن كل خطوة في مصر تؤدي إلى خطوة جديدة، فعندما مرت انتخابات مجلس الشيوخ بسلام، أعلنت الحكومة اليوم، على لسان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عودة صلاة الجمعة في المساجد يوم 28 أغسطس، "لو كنا مشينا ورا الناس اللي على فيس بوك اللي بيقولوا بلاش انتخابات، وبلاش امتحانات، والكلام ده، كان زمان البلد وقفت".

وأوضح أن الشخص الذي يكتب على فيس بوك، يُعبر عن اتجاهه الشخصي، ويرى الأمر من منظور واحد ويوضح انطباعه، بينما المسؤول يرى الملف من كافة الاتجاهات والزوايا.