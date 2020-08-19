محمود مسلم: الدولة نجحت في المرور من 4 تحديات صعبة خلال فترة كورونا

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير الوطن، إن الدولة المصرية مرت بـ4 تحديات خلال الفترة الماضية، متمثلة في امتحانات الثانوية العامة، وامتحانات الجامعات، ومباريات كرة القدم، وانتخابات مجلس الشيوخ.

وأكد خلال حواره في برنامج "كل يوم" على شاشة قناة ON E، أن الدولة لو فشلت في واحد من هذه التحديات، لكُنا أمام مشكلة في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن المواطنين بدأوا في العودة للحياة مرة أخرى، بالرغم من كل هذه التحديات، بفضل نجاح الدولة في التحديات الأربعة.

وأكد أن ذلك ناتج لأن كل خطوة تؤدي لخطوة، ضاربا المثل بنجاح الانتخابات، فتلاها خطوة إعلان الحكومة عن عودة صلاة الجمعة، مطالباً المواطنين بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات الوقائية.

وهاجم مسلم، بعض المشككين في قرارات الدولة، قائلا: "لو كنا مشينا ورا اللي بيكتبوا على الفيسبوك كانت البلد وقفت".

وأكد أن الفارق بين المسؤول والفيسبوك، أن من يكتب على الفيسبوك يكتب انطباعا شخصيا، في حين أن المسؤول لديه كل التفاصيل التي تؤهله لاتخاذ القرار.