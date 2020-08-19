الاتحاد الإفريقي يعلق عضوية مالي ويدعو لإطلاق سراح الرئيس

أعلن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي مساء اليوم، تعليق عضوية دولة مالي من الاتحاد على خلفية الانقلاب العسكري الذي تشهده البلاد.

وذكر المجلس، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أنه بعد جلسة عُقدت عبر الإنترنت جرى اتخاذ قرار بتعليق عضوية مالي حتى استعادة النظام الدستوري، وإطلاق سراح الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا ورئيس الوزراء والمسؤولين الحكوميين الذين جرى احتجازهم بالقوة من قبل الجيش.

وندد رئيس الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، أمس الثلاثاء، بالاحتجاز الإجباري الذي تعرض له رئيس مالي ورئيس وزرائه وبعض أعضاء حكومته، كما نادى بإطلاق سراحهم فورا، معربا عن رفضه الشديد لمحاولة إجراء تغيير غير دستوري في حكومة مالي، كما دعا المتمردين لوقف أعمال العنف واحترام مؤسسات الدولة.

وأعلن رئيس مالي، استقالته في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، بعد احتجازه مع رئيس وزرائه على يد مسؤولين عسكريين يقودون محاولة الانقلاب على السلطة.

وأعلنت المجموعة العسكرية التي تسمي نفسها "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب" في بيان أنها ستشرف بنفسها على انتقال السلطة السياسية وانتخابات جديدة وحظر تجول في جميع أنحاء البلاد.