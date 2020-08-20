صور.. أهم المعلومات عن أديرة نقادة التاريخية التي تم ترميمها

تمتلك مدينة نقادة في جنوب محافظة قنا، 6 أديرة ذات طابع أثري، تاريخي، تم الانتهاء من ترميم 3 منها وهي (دير الملاك ميخائيل - دير الأنبا بسنتاؤس - دير مارجرجس المجمع بحاجر نقاده)، وقد انتهت أعمال الترميم بهم، في إطار دور وزارة السياحة والآثار للحفاظ على تراث مصر الأثري بالتنسيق مع ايباراشية نقادة وقوص.

وتستعرض "الوطن"، أهم المعلومات عن هذه الأديرة التي تقع في حضارة نقادة جنوب المحافظة، والذي تم افتتاحهم فعليا أمس الأربعاء، من قبل وزارة الآثار.

1- أعمال ترميم والصيانة في هذه الأديرة استغرقت ثلاث سنوات.

2- دير الملاك ميخائيل يقع في المنطقة الغربية بنقادة، ويتكون من الكنيسة القديمة، هي نسبة إلى الملاك ميخائيل، شمالها كنيسة العذراء، يرتفع جدرانها 4 أمتار، مبنية من الطوب اللبن يتوسطها مدخل.

3- شملت أعمال الترميم دير الملاك ميخائيل والسيدة العذراء، وتدعيم الأساسات ومعالجة الطوب اللبن لجميع الجدران، وتغيير شبكة الكهرباء ومعالجة أرضيات هذه الكنائس، وتدعيم وتقوية الجدران والعقود التي تحمل قباب الكنيسة وتأهيل الموقع لاستقبال المصلين.

4- خلال أعمال ترميم دير الملاك ميخائيل تم الكشف عن مغطس دائري والذي تم ترميمه ترميمًا دقيقًا، ووضع غطاء زجاجي سميك فوقها للحفاظ عليه، ويرجع هذا المغطس إلى العصر الفاطمي.

5- دير الأنبا بنتاؤس، يقع في حاجر صوص، وهي إحدى قرى نقادة، على بعد 10 كيلومترات من مدينة نقادة، يرجع تاريخ بنائها إلى القرن السابع والثامن الميلادي، تنسب إلى القديس بسنتاؤس، دفن بها، أعمال التطوير والترميم شملت الأرضيات التي استبدلت بالحجر المعصرن وشبكة المياه والكهرباء، وإعادة طبقة الملاط بما يتناسب السابع الأثري.

6- حلال الترميم، عثر على جسد القديس بسنتاؤس، إثر هبوط هيكل وسط الكنيسة كشف عن مدفونه.

7- دير مارجرجس المجمع، يقع على الضفة الغربية للنيل، في بحري قمولا بنقادة، يتكون من 5 كنائس، والمدير منقسم على جزئين، غربي وشرقي، مبني من الطوب اللبن والأحمر، تم ترميم أساسيات الكنائس ترميم معماري دقيق، تغير شبكة الكهرباء والماء، الأرضيات وترميم الشروخ في الجدران، وجميع المواد التي استخدمت نفسها التي كانت على الدير.

8- تعد أديرة نقادة نموذجًا متميزًا لعمارة الأديرة القبطية في جنوب الصعيد المشيدة من الطوب الأحمر والطوب اللبن بتشكيلات معمارية بديعة.

9- تضم مدينة نقادة 6 أديرة أثرية هم دير (الملاك ميخائيل - دير بسنتاؤس - دير مارجرجس المجمع - دير الصليب المقدس - دير أبو الليف - دير ماربقطر).

10- يرجع تسمية مدينة نقادة بهذا الاسم إلى كلمة (نى كاداي) القبطية والتي تعني المعرفة، ثم تغير الاسم إلى نقادة.

11- تاريخ المدينة يعود إلى عصر ما قبل الأسرات ونشأت على هذه الأرض حضارة نقاده الأولى والثانية والثالثة، وفقًا لتقسيم علماء المصريات.