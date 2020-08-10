محافظ قنا يشهد بدء التشغيل التجريبي للصرف الصحي بمدينة نقادة

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بدء التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي بمدينة نقادة، بعد قيامه بتشغيل محطة الرفع الرئيسية بالمشروع، وذلك بحضور المهندس عبده صالح رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وعدد من وكلاء الوزارة والقيادات التنفيذية.

وأوضح "الداودي"، أن المشروع سوف يخدم حوالي 190 ألف مواطن من أهالي المدينة والقرى التابعة لها، لافتا إلى أن الطاقة الاستيعابية لمحطة المعالجة الخاصة بالمشروع تبلغ 16 ألف م3/ يوم كمرحلة أولى وتصل إلى 24 ألف م3/ يوم كمرحلة ثانية مستقبلا.

وأكد "الداودي"، أن المحافظة تولي اهتماماً كبيرًا بمشروعات الصرف الصحي، مشيرًا إلى أنه يجري المرور بشكل دوري على مواقع العمل بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي لمتابعة معدلات تنفيذها والتأكد من انتهائها وفقا للمواعيد المقررة، وذلك بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.