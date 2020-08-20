ردود فعل السوشيال ميديا على عودة عمرو دياب للدراما: هيكسر الدنيا في العالم كله

حالة من السعادة الشديدة سيطرت على جمهور ومحبي عمرو دياب بعد أن فجرت مجلة "فارايتي" مفاجأة بإعلانها عن تعاقد النجم عمرو دياب مع منصة "Netflix" على بطولة مسلسل تليفزيوني.

وقال أحد المعلقين على الخبر "ليس هناك أجمل من الهضبة أنا أعشقه عشقا لو تكلم لأحرق دنيا ومافيها أتمنى لك كل النجاح والتوفيق الحب ليك كامل".

وكتب آخر "الهضبة ماشاء الله من نجاح لنجاح ربنا معاه"، "دايما معدي الناس من نجاح لنجاح"، بينما قال آخر "إن شاء الله حاجة فوق العظمة".

وقال تعليق آخر: "إيه الأخبار اللي زي العسل دي. بجد فرحت اووووي اشتاقت لظهورك في التمثيل مبرووووك ياقلبي وربنا يجعله عمل مميز وناجح كالعادة"

فيما كتب أحد محبي الهضبة، "أقسم بالله عالمي وبكدا هيبقي العالم كله عارف الهضبة عمرو دياب الهضبة كسر الدنيا في العالم كله خلااص بالعمل داا".

ورأى أحد المعلقين أن تعاون نتفلكس مع الهضبة "يثبت للوطن العربي وأفريقيا ومصر وكل العالم أن عمرو دياب رقم واحد من كل اتجاه عاش ياهضبة"

وأكدت مجلة "فارايتي" في تقرير لها أن المسلسل درامي غنائي، وما زال في مرحلة التحضير، حيث سيعود به دياب إلى التمثيل بعد غياب دام 27عاما، وتحديداً منذ مشاركته في بطولة فيلم "ضحك ولعب وجد وحب" أمام الفنانة يسرا.