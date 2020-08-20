كيف تجرين "فحص الثدي" في منزلك دون طبيب؟.. "شفاء الأورمان" توضح

في مبادرة جديدة لتوعية المواطنين، ولتقديم سلسلة من النصائح التوعوية والمعلومات الطبية، أطلقت إدارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، شمال الأقصر، موسوعة "كل أسبوع معلومة ونصيحة طبية" لخدمة المواطنين في سبل مواجهة السرطان والوقاية منه.

وفي بداية الانطلاقة قدمت الصيدلية الإكلينيكية بـ "شفاء الأورمان" حزمة من النصائح والتعليمات الهامة لسيدات الصعيد والجمهورية لفحص أنفسهن دون الحاجة للذهاب للطبيب، وذلك في إطار مكافحة ظهور "سرطان الثدي"، والذي يعتبر من أكثر أنوع السرطان انتشارًا بين السيدات في مختلف أنحاء مصر.

"الوطن"، استعرضت أهم النصائح للسيدات حول الفحص المنزلي قبل الذهاب للطبيب مما يساعد في الكشف مبكرًا عن المرض ويساهم في تحقيق أفضل النتائج الممكنة في علاج المرض، ويسهم بصورة فعالة في زيادة معدلات الشفاء، وبناء عليه لابد من معرفة الأعراض التي يمكن من خلالها الكشف المبكر.

1. استعمال اليد اليسرى لفحص الثدي الأيمن واليد اليمنى لفحص الثدي الأيسر.

2. الوقوف باستقامة أمام المرآة وجعل اليدين حول الخصر ثم القيام برفع الذراعين أو وضعهم خلف الرأس.

3. التأكد بعد الخطوة السابقة من عدم وجود أي تغيرات في لون أو شكل الثديين أو الحلمتين.

4. التأكد من عدم وجود أي تورم أو تجويف مع ملاحظة أن الفرق البسيط للحجم بين الثديين أمر طبيعي "لا داعي للقلق" كما يجب أن يشتمل الفحص الجزء الواقع بين الصدر والإبط.

5. الاستلقاء على الظهر مع وضع وسادة تحت الكتفين وطوي الكوع الأيسر خلف الرأس لفحص الثدي الأيسر بواسطة اليد اليمنى والعكس لفحص الثدي الأيمن.

6. لفحص الحلمة يرجى القيام بالضغط برفق على حلمة كل ثدي والتأكد من عدم وجود أي إفرازات.