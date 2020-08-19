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"حميات الأقصر" يبدأ إجراء تحليل فيروس "بي" للمواطنين مجانًا

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محمد عبد اللطيف الصغير
09:06 م | الأربعاء 19 أغسطس 2020
أرشيفية

أرشيفية

أعلن مستشفى الحميات بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، الانضمام إلى اللجنة القومية للفيروسات الكبدية، حيث سيتم الكشف وتحليل PCR لفيروس بي مجانًا، وذلك أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.

وقال الدكتور محمد الرملي، مدير عام المستشفى، إن إدارة المستشفى تعمل دائمًا لتوفير كل سبل الراحة والأمان لأهالي محافظة الأقصر، حيث سيتم إجراء الكشف المبكر وتحليل مجاني وصرف العلاج والمتابعة لفيروس "بي".

من ناحية أخرى، تسلم مستشفى الأقصر العام، اليوم الأربعاء، جهاز مولد أكسجين لخدمة المرضى، وذلك ضمن المساهمة المجتمعية في دعم مستشفيات الحجر الصحي لمواجهة فيروس كورونا.

 وقدم الدكتور خلف عمر، مدير مستشفى الأقصر العام، الشكر، للمؤسسة الخيرية على تلك الخطوة الهامة والمساهمة في تقديم أفضل خدمة صحية لأهالي محافظة الأقصر، مؤكدًا على أهمية وقيمة التعاون بين المستشفيات والمؤسسات الخيرية لدعم المجتمع في الظروف الحالية.

 

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