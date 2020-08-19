إزالة 12 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بقرية الحبيل جنوب شرق الأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية، جنوب الأقصر، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقيادة اللواء محمد صحصاح، رئيس المركز.

وقال رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عن تنفيذ 12 حالة تعدٍ بقرية الحبيل علي مساحة 15 قيراطا، و14 سهما، مضيفًا أن ذلك يأتي في إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالتصدي بكل حسم لأشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

شارك في الحملة كل من عبدالمحسن ربيع نائب رئيس مركز البياضية، ومحمد أحمد رئيس قرية الحبيل، وذلك بالتنسيق مع اللواء محمود فاروق مساعد مدير أمن الأقصر.