إزالة 12 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بقرية الحبيل جنوب شرق الأقصر
11:48 م | الأربعاء 19 أغسطس 2020
جانب من أعمال الحملة
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية، جنوب الأقصر، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقيادة اللواء محمد صحصاح، رئيس المركز.
وقال رئيس المركز، إن الحملة أسفرت عن تنفيذ 12 حالة تعدٍ بقرية الحبيل علي مساحة 15 قيراطا، و14 سهما، مضيفًا أن ذلك يأتي في إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالتصدي بكل حسم لأشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
شارك في الحملة كل من عبدالمحسن ربيع نائب رئيس مركز البياضية، ومحمد أحمد رئيس قرية الحبيل، وذلك بالتنسيق مع اللواء محمود فاروق مساعد مدير أمن الأقصر.