خروج 9 حالات تعافي من كورونا بمستشفى العديسات جنوب الأقصر

احتفل مستشفى العديسات المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا، جنوب الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، بخروج 9 حالات تعافي من فيروس كورونا، وتم إخراج الحالات بصورة طبيعية تمامًا عقب شفائهم، والذين وجهوا الشكر لجميع العاملين بالمستشفى لجهودهم فى رعاية المرضى.

وكان مستشفى حميات الأقصر قد أعلن اليوم، الأربعاء، انضمامه إلى اللجنة القومية للفيروسات الكبدية، حيث سيتم الكشف وتحليل PCR لفيروس بى مجاناً بقسم فيروس بى بمستشفى حميات الأقصر، وذلك يوم الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.