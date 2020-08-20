"مشروع دائم" للشاب المتنمر عليه بعد تهديده بكلب شرس.. ورحلة حج هدية لوالدته

عرض الإعلامي طارق علام، جزءا من البث المباشر للقاء جريدة "الوطن"، مع "كريم"، الشاب المعاق ذهنيًا، الذي تعرض للتنمر باستخدام كلب شرس في منطقة إمبابة.

وأجرى "علام"، مداخلة هاتفية مع والدة "كريم"، في برنامجه "هو ده" المذاع عبر فضائية "المحور"، والتي حكت تفاصيل الواقعة موضحة أن ابنها ذهب لقص شعره فقام المتهمان بالاعتداء عليه بواسطة الكلب لافتة أن "قلبها وجعها" بسبب الفيديو.

وقالت "أم كريم" إن نجلها لديه إعاقة ذهنية ولم يتعلم ولا يعمل بأي حرفة، مبدية أمنيتها في أن تطمئن عليه قبل وفاتها، وأن تحج بيت الله الحرام.

وعلى الفور استجاب رجل أعمال لطلبات "أم كريم" وأعلن تحمله تكفلة عمل مشروع دائم "كشك" للشاب المعاق كريم وأعلن أيضًا عن إهدائه لرحلة حج لوالدة كريم جبرًا لخاطرها وخاطر نجلها وطلب منها أن تذهب للحج وأن تدعو لمصر وأهلها وقائدها.

كانت تفاصيل واقعة التنمر على "كريم"، والتي تداولت مشاهدها المصورة وسائل التواصل الاجتماعي، ورصدتها النيابة العامة، تشير إلى أن المتهمين أرهبا المجني عليه، بإطلاق الكلب عليه لعضه، ليسخرا منه، مستغلين ضعفه، ولذلك أمرت النيابة بالقبض عليهما، والتحقيق معهما، بعد تحديد هويتهما.

ونسبت النيابة لهما عدة اتهامات، تمثلت في تعريض أمن وصحة وحياة شخصٍ ذي إعاقة للخطر، ونشر وإذاعة مقطع مصور له عبر وسائل التواصل من شأنه الإساءة إليه والتعريض به، وانتهاك حرمة حياته الخاصة، وإطلاقهما كلبًا عليه، ما تسبَّب عنه أذاه والضرر به.

تحقيقات الواقعة، أفادت بأن المتهمين أنكرا خلال استجوابهما ما نُسب إليهما من اتهام، مُدعيين أنَّ آخرَيْن ارتكبا الواقعة، بينما كانا قد أقرَّا بارتكابها في محضر ضبطهما، في حين أن المجني عليه وشقيقه، اتهماهما بارتكاب الواقعة، فأمرت النيابة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.