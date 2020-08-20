صور.. البابا يوقع عقد شراء كنيسة ومركز لأسقفية شباب أمريكا وكندا

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، القس لوقا باسيليوس، المشرف على أسقفية شباب أمريكا وكندا "ACYB"، بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

واعتمد البابا، خلال اللقاء، عقد شراء كاتدرائية العذراء الملكة ومركز (الأمير تادرس) للمؤتمرات، بنيوجيرسي، بعد عمل "closing"، واستلام الكنسية والمركز التابع لها لتصبح كنيسة ومركز لأسقفية شباب أمريكا وكندا "A.C.Y.B".

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الكنيسة الجديدة مكونة من طابقين وتسع لأكثر من 950 فردًا، وبها مسرح وقاعة طعام. بينما يتسع المركز لإقامة ومعيشة نحو 40 فردًا.

وأضاف "حليم"، في بيان له، أنَّ القس لوقا قدم في أثناء اللقاء عرضًا تقديميًّا لما تمّ في خدمة الشباب بأمريكا، فيما يتعلق بكافة قطاعات الشباب هناك، بمراحله ونوعياته المختلفة سواء الشباب المهاجر أو المولود في المهجر، مع توضيح واقع الشباب والتحديات المعاصرة المختلفة وطرق ووسائل خدمتهم.

وأشار المتحدث باسم الكنيسة، إلى أنَّ البابا بارك بدء خدمة "مركز تدريب خدام الشباب، ومركز مكافحة الإدمان، ومركز لتحفيظ الألحان والتسبحة، المهرجان الأول "Youth 4 Jesus" بأسقفية الشباب القبطي في أمريكا وكندا.