4 مزايا يستفيد بها المواطن من قرار التموين بمد صرف نقاط الخبز

للشهر الرابع على التوالي، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مد صرف سلع فارق نقاط الخبز للمواطنين حتي نهاية الشهر بدلاً من العشرين من كل شهر، حيث اعتادت الوزارة على مد الصرف بسبب الظروف المصاحبة لفيروس كورونا.

ويصل عدد المستفيدين من بطاقات التموين إلى 64 مليون مواطن، ويحصل علة 20 سلعة أساسية ومنها (أرز أو زيت أو سكر أو مكرونه أو مساحيق) يحصل عليهم المواطن وفقا لرصيده من فارق نقاط الخبز.

وتقدم " الوطن" أبرز ما سيعود على المواطن بالنفع من قرار مد صرف سلع فارق نقاط الخبز في النقاط التالية:

- قرار المد يأتي من واقع التزام وزارة التموين منذ بدء أزمة فيروس كورونا بتأمين احتياجات المواطنين من السلع.

- تسهيل حصول المواطنين على كل احتياجاتهم من بطاقه التموين طوال الشهر.

- حصول المواطنين على سلع فارق نقاط الخبز دون تكدس أمام محال البقالة التموينية.

- المخازن مفتوحة لبقالي التموين وفروع جمعيتي للحصول على كل احتياجاتهم لصرفها للمواطنين.