المجلس الأوروبي: معاقبة تركيا بسبب انتهاكات المتوسط واردة

قال المجلس الأوروبي إن نشاطات التنقيب التركية شرق المتوسط غير شرعية، مضيفًا أن دول الاتحاد تتضامن مع قبرص واليونان ضد انتهاكات تركيا، وفقًا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

واجتمع اليوم المجلس الأوروبي عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وخلال الاجتماع تضامنت دول الاتحاد الأوروبي مع قبرص واليونان ضد انتهاكات تركيا.

وعن احتمالية فرض عقوبات على تركيا في اجتماعه نهاية سبتمبر المقبل، رد رئيس المجلس شارل ميشيل بأن القمة ستبحث استراتيجية التعامل مع تركيا، وأن كل الخيارات مطروحة على الطاولة بشأن التعامل معها.

من جهتهما، أكد وزيرا خارجية اليونان نيكوس ديندياس وقبرص نيكوس خريستودوليديس، أن بلاديهما تبحثان قائمة عقوبات ضد تركيا فى ظل ممارساتها غير القانونية فى شرق المتوسط.