المفوضية الأوروبية تحذر تركيا: كل الخيارات مطروحة

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير ليين، إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة بشأن التعامل مع تركيا على خلفية انتهاكاتها المتكررة، خاصة في شرق البحر المتوسط، وفقًا لما أعلنته قناة "العربية".

فيما قال المجلس الأوروبي، إن القمة المقبلة تبحث استراتيجية التعامل مع تركيا.

وأعلنت كل من اليونان وقبرص، اليوم الثلاثاء، أن المجلس الأوروبي يبحث قائمة من العقوبات يُمكن فرضها على تركيا بسبب انتهاكاتها المتكررة، بخاصة في شرق البحر المتوسط.

وأكد وزيرا خارجية اليونان وقبرص أن "السلوك التركي غير القانوني سيتم بحثه بقمة مجموعة السبع".

وشدد الوزيران على أن "عمليات التنقيب التركية في مناطقنا البحرية مدانة"، كما اعتبرا أن "دعوات تركيا للحوار غير جدية".