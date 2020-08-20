استرداد 8 وحدات سكنية متعدى عليها بمدينة الشروق

صرح المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأنَّه تمّ شن حملة لإزالة التعديات أسفرت عن استرداد وإخلاء 8 وحدات سكنية متعدى عليها ومملوكة للجهاز بالحي الثاني بالمدينة، وذلك بالتعاون بين الإدارات المختصة بالجهاز وقسم شرطة التعمير بالمدينة.

وأوضح "الغيطي"، في بيان صادر اليوم، أنَّه تمّ تنفيذ الحملة بعد رصد حالات تعدٍ على تلك الوحدات، وتمكنت اللجنة المشكلة من تأمين الوحدات من إخلائها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين.

ولفت رئيس جهاز الشروق إلى أنَّ مساحات تلك الوحدات تتراوح بين (60م و82م2)، كما تمّ تكليف اللجنة بالمرور الدوري ومتابعة الوحدات الشاغرة لحين تسليمها للمخصص لهم بغرض عدم التعدي عليها وبهدف الحفاظ على الممتلكات العامة.