الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين من رام الله وبيت لحم والخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عشرة فلسطينيين من رام الله وبيت لحم والخليل وجنين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الاحتلال الإسرائيلي داهم مخيم الجلزون شمال رام الله واعتقل 4 فلسطينيين، كما اعتقل فلسطينيا من قرية دير أبو مشعل غرب رام الله.

وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فلسطينيا من بلدة الدوحة غرب بيت لحم، كما اعتقلت 3 فلسطينيين من محافظة الخليل.

وفي جنين، اعتقل الاحتلال الإسرائيلي أسيرا محررا من قرية فقوعة.