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جاسم النقبي: الإخوان يحاولون الإساءة للجهود الإماراتية في دعم فلسطين

كتب:

شريف سليمان
10:14 م | الجمعة 14 أغسطس 2020
الشيخ محمد بن زايد

الشيخ محمد بن زايد

قال جاسم النقبي عضو المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي سابقًا، إن اتفاق السلام بين بلاده وأمريكا وإسرائيل، تعتبر خطوة سباقة لدولة الإمارات في إحقاق السلام على مستوى الوطن العربي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "TEN"، أن قيادة الإمارات تنظر دومًا إلى البعد السياسي في كل النواحي، مشيرًا إلى أن الاتفاق سيسفر عنه مكاسب تتحقق لدولة فلسطين من هذه الاتفاقية.

وتابع، أن هناك من يريد الإساءة إلى هذه الأفكار التي تريد استرجاع الحقوق الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس العربية، مشددًا على أن القيادة الإماراتية، تسعى إلى إثبات الحق الفلسطيني على الأرض الفلسطينية، لافتًا إلى أنه من ضمن شروط الاتفاقية، توقف دولة الاحتلال الإسرائيلي عن استيطان الأراضي الفلسطينية.

وأردف، أن جماعة الإخوان الإرهابية، تريد الإساءة إلى الجهود الإماراتية، حيث كانت تستولي على قضية فلسطين وأموال الشعوب بدعوى دعم القضية الفلسطينية، إذ كانوا يديروا كل هذه الأموال لحساباتهم الشخصية.

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