فلسطين تعلن تسجيل 381 إصابة بكورونا..وعزل لواء الرمثا الأردني غدا

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 21.713.846 ، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 770.792 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء منه 14.419.393 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، الهلع في جميع دول العالم، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها بلاد الشام.

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أمس، تسجيل 381 إصابة جديدة بالوباء، و450 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة، موضحة في تصريح صحفي، أن حالتي الوفاة سُجلتا لمريضين "طفل بعمر 3 سنوات من محافظة قلقيلية ومواطن 81 عاما من العروب بمحافظة الخليل"، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأضافت الكيلة، إلى أن نسبة التعافي بلغت 60.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 38.5%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين، مشيرة إلى وجود 26 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في لبنان إلى 97 وفاة

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 3 وفيات و 397 إصابة جديدة بكورنا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات بالوباء إلى 97 وفاة و 8442 إصابة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وقال وزير الصحة اللبناني حمد حسن في تصريح صحفي، أمس الأحد، إنه بعد تسجيل أرقام ذروة بإصابات بالوباء، باشرت الوزارة بالتعاون مع البلديات بعزل بعض الأحياء ضمن بيروت وعدد من المناطق ومراقبة تطور الوباء في مناطق أخرى والتي قد يجري عزلها لاحقا.

من جانبها، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في لبنان، تسجيل 4 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية في أوساط اللاجئين الفلسطينيين نتيجة مضاعفات صحية ترتبط بإصابتهم بكورونا المستجد.

وأشارت "أونروا"، في بيان صحفي اليوم، إلى أن الحصيلة الجديدة رفعت إجمالي عدد الوفيات بالوباء بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، إلى 8 وفيات، محذرة من "خروج الأمور عن السيطرة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، حال عدم الالتزام بالتدابير الوقائية".

ارتفاع إجمالي إصابات الوباء في الأردن إلى 1378 حالة

وفي الأردن، أعلنت الحكومة، اليوم ، تسجيل 39 إصابة جديدة بالوباء، منها 31 محليّة، و8 من الخارج، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في المملكة إلى 1378 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة "وفا" الفلسطينية.

وقالت رئاسة الوزراء ووزارة الصحة الأردنية، في إيجاز صحفي: إنه تم سجل اليوم أيضا 7 حالات شفاء، 5 منها في المنطقة المخصّصة لعزل المصابين في البحر الميت، و2 في مستشفى الأمير حمزة، كذلك تم إجراء 6409 فحوصات مخبريّة، ليرتفع إجمالي الفحوصات 692760 فحصا.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الأردنية، أنها ستبدأ غدا الاثنين عزل لواء الرمثا عن باقي ألوية محافظة إربد، وعن باقي محافظات المملكة، اعتبارا من الساعة السادسة صباحا، وحتى يَسمح الوضع الوبائي في اللواء برفعه، في ظل ارتفاع حالات الإصابة بكورونا المستجد في اللواء.

وفي سوريا، أعلنت "الإدارة الذاتية" الكردية، شمال البلاد، في بيان عن حالة وفاة لمصاب بكورونا المستجد في مدينة الحسكة مع تسجيل 22 إصابة جديدة في مناطق سيطرتها بشمال وشمال شرقي اليلاد.

وبلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية مع هذا الإعلان 204 حالات و11 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته صحيفة "الوطن أون لاين" السورية.

ارتفاع إجمالي إصابات العراق إلى 176931

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم، تسجيل 4348 إصابات جديدة بكورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات بالوباء إلى 176931، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وقالت في بيان، إنه "تم فحص (19278) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (1282928)".

وأضافت الصحة العراقية: أن الوزارة سجلت 2674 حالة شفاء من الوباء، لتصل حصيلة حالات التعافي من كورونا إلى 125374، مؤكدة أن الوفيات بلغت 75 حالة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 5860.