التحريات عن شقة دار السلام: "النيران التهمت الأب والأم الحامل وبناتهم التلاتة"

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية التي جرت في واقعة حريق شقة دار السلام، أن النيران قتلت الأب وزوجته الحامل، و3 من أبنائهم "بنات"، حرقا، وأضافت التحريات والتحقيقات أن ماس كهربائي حدث في الشقة أثناء نوم الأسرة، وسرعان ما امتددت ألسنة اللهب في الشقة، ولم يتمكن الزوج من إنقاذ زوجته وأطفاله الثلاثة، ولفظوا أنفاسهم الأخيرة.

وكان 5 أشخاص من أسرة واحدة قد لقوا مصرعهم، حرقا داخل شقة بشارع الجمهورية بمنطقة دار السلام، وقالت تحريات وتحقيقات المباحث التي أشرف عليها اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، أن الحريق اندلع في الشقة بسبب ماس كهربائي، والتهم محتويات الشقة، وأسفر عن مصرع 5 حرقا.

وكانت الحماية المدنية بالقاهرة، قد تلقت إخطارا من سكان أهالي شارع الجمهورية، بمنطقة دار السلام، يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق السكنية، وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية وضباط المباحث، تحت قيادة اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد محمد فرغلي مأمور القسم، والمقدم وسام عطية رئيس المباحث، إلى مكان الحريق، وبدأت القوات في السيطرة على الحريق، وتمكنت من إخماد ألسنة اللهب، وتبين من خلال التحريات والمعاينة أن النيران التهمت محتويات الشقة وأسفرت عن مصرع 5 أشخاص.

وحرر محضرا وأخطرت الجهات المختصة التي باشرت التحقيق.