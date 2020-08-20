التحقيق في واقعة مصرع 5 أشخاص من أسرة واحدة حرقا بدار السلام

باشرت الجهات المتخصة التحقيق في واقعة مصرع 5 أشخاص حرقا داخل شقة بمنطقة دار السلام، وانتقل فريق من المحققين، إلى مكان الواقعة، وأجرت تحقيقات موسعة، وصرحت بدفن جثث المتوفيين، وقررت انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، وطلبت تحريات المباحث بشأن الواقعة، وبدأت في استجواب الجيران وعدد من شهود العيان؛ ولاتزال التحقيقات مستمرة.

وكان 5 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، حرقا داخل شقة بشارع الجمهورية بمنطقة دار السلام، وقالت تحريات وتحقيقات المباحث التي أشرف عليها اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، أن الحريق اندلع في الشقة بسبب ماس كهربائي، والتهم محتويات الشقة، وأسفر عن مصرع 5 حرقا.

وكانت الحماية المدنية بالقاهرة، قد تلقت إخطارا من سكان أهالي شارع الجمهورية، بمنطقة دار السلام، يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق السكنية، وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية وضباط المباحث إلى مكان الحريق، وبدأت القوات في السيطرة على الحريق، وتمكنت من إخماد السن اللهب، وتبين من خلال التحريات والمعاينة أن النيران التهمت محتويات الشقة وأسفرت عن مصرع 5 أشخاص، وتم تحرير محضر وأخطرت الجهات المختصة التى باشرت التحقيق.