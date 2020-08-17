ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في إيران إلى 19804

سجلت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، 165 وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ليرتفع العدد الإجمالي إلى 19804 أشخاص، وتسجيل 2247 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية عن المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري: "تم رصد 2247 إصابة بكورونا؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 345 ألفا و450 حالة في البلاد، كما توفى 165 شخصا؛ ليصل العدد الإجمالي للضحايا منذ بداية تفشيه في البلاد إلى 19 ألفا و804 أشخاص".

وأوضحت لاري، أنه تماثل 299157 شخصاً للشفاء وخرجوا من المستشفيات، بينما يعاني 3773 شخصا من حالة حرجة، ويتلقون العلاج في قسم العناية المركزة في المستشفيات.

وأشارت المتحدثة الإيرانية، إلى أنه تم حتى الآن إجراء 2 مليون و887 ألفا و938 اختبار كورونا المستجد في البلاد، منذ بداية الأزمة.