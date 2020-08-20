تفاصيل مأساة أسرة التهمت النيران أفرادها الخمسة في دار السلام

جنين في أحشاء أمه و3 بنات مع الأم والأب.. إنها أسرة رمضان محمد قطب "منازع"، مات جميع أفرادها في حريق مروع لم يترك سوى محتويات منزل الأسرة في دار السلام سوى ركام.

النيران حاصرت أفراد الأسرة خلال النوم إثر نشوب حريق جراء ماس كهربائي بحسب التحريات الأولية للمباحث التي لاحظت حدوث انفجار في لوحة الكهرباء وامتدت النيران إلى محتويات المنزل.

الحادث المآساوي ترك حالة حزن شديدة بين أقارب المتوفين وجيرانهم الذين شاركوا قوات الحماية المدنية في عمليات الإطفاء حتى تم نقل جثامين المتوفين إلى المستشفى في مشهد مأساوي حزين لتوقيع الكشف الطبي عليهم لبيان أسباب الوفاة.

قررت النيابة العامة انتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحادث لبيان أسباب حدوثه وموافاة النيابة بنتائج تلك التقارير، وكلفت المباحث بإعداد تحريات ها في الحادث وباستدعاء شهود العيان.

وقالت غرفة عمليات نجدة القاهرة، في بيان لها، إن الحريق اشتعل بسبب ماس كهربائي، وانتقل رجال الحماية المدنية بالقاهرة، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، وتم نقل المتوفين للمستشفى.

وأشارت إلى تلقيها بلاغا بنشوب حريق في عقار بدار السلام، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الأمتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.