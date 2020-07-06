مصرع 5 أشخاص في حادث مروع على الطريق الإقليمي بالمنوفية

لقى 5 أشخاص مصرعهم، إثر حادث على الطريق الإقليمي في نزلة شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة، حيث دهستهم سيارة ملاكي، ومن بين الوفيات 3 أخوة، ولم يتم تسجيل أي إصابات في الحادث.

على الفور انتقل إلى مكان الواقعة عدد كبير من ضباط مركز شرطة أشمون، وضباط المرور، وعدد من مسؤولي الوحدة المحلية بأشمون، كما عاينت النيابة العامة، مكان الواقعة لمعرفة أسباب الحادث.

وأكد الدكتور أحمد سيمر مدير عام الطوارئ بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أنه تم إخطار مديرية الصحة، بوجود حادث مروع علي الطريق الإقليمي بالمنوفية، وعلى الفور انتقل الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين أن عدد الوفيات 5 أشخاص.

وأضاف مدير عام الطوارئ بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه تم نقل جميع الجثامين إلى مستشفى أشمون العام، انتظارا لقرار النيابة العامة بالدفن، مؤكدا أن لا توجد أي إصابات في الحادث، وإنما وفيات فقط، نتيجة دهس السيارة لخمسة أفراد، جميعهم من مركز ميت غمر.