غدا.. قطع المياه 8 ساعات في بعض المناطق بالجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب بمحافظة الجيزة، قطع المياه عن مناطق "سهل حمزة ومتفرعاته – شارع خالد أمين ومتفرعاته – شمال شارع فيصل اتجاه الرماية من المريوطية حتى الطالبية – يمين شارع الهرم اتجاه الرماية من المريوطية حتى الطالبية"، اعتبارا من الساعة العاشرة مساء غد الجمعة، وحتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت.

يأتي ذلك نظرا لأعمال تحويلات مترو الأنفاق في المنطقة.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.