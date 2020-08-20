جيران أسرة "منازع": "افتكرنا الشقة فاضية.. واكتشفنا الجثث بعد الحريق"

قررت النيابة العامة انتداب المعمل الجنائي، لمعاينة الحريق الذي اندلع في شقة بمنطقة دار السلام بالقاهرة، وأسفر عن وفاة شخص وزوجته الحامل، و3 من أبنائهم "بنات"، نتيجة ماس كهربائي حدث في الشقة أثناء نوم الأسرة.

وقال شهود العيان في التحقيقات: "كنا معتقدين أن الشقة فاضية وأصحابها برة، بس اكتشفنا جثثهم بعد انتهاء قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق، ساعتها الناس كلها في الشارع شعرت بالحزن من هذه الصدمة".

حاصرت النيران أفراد أسرة رمضان محمد قطب منازع أثناء النوم، وتسبب في وفاة جميع أفرادها الخمسة وهم 3 بنات وأبويهما بالإضافة إلى جنين في أحشاء أمه.

ماس كهربائي السبب في الحادث بحسب التحريات الأولية للمباحث، التي لاحظت حدوث انفجار في لوحة الكهرباء وامتدت النيران إلى محتويات المنزل.

الحادث المآساوي ترك حالة الحزن الشديد بين أقارب المتوفين وجيرانهم، الذين شاركوا قوات الحماية المدنية في عمليات الإطفاء، حتى جرى نقل جثامين المتوفين إلى المستشفى في مشهد حزين لتوقيع الكشف الطبي عليهم وبيان أسباب الوفاة.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، قالت في بيان لها، إن الحريق اشتعل في شقة الضحايا بسبب ماس كهربائي، وانتقل رجال الحماية المدنية بالقاهرة إلى موقع البلاغ، وجرى السيطرة على النيران، ونقل المتوفين للمستشفى.