محافظ أسيوط يفتتح أعمال إحلال وتجديد محطة رفع مير بتكلفة 10 ملايين

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يرافقه المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد أعمال إحلال وتجديد محطة رفع صرف صحي قرية مير بتكلفة إجمالية بلغت 10 ملايين جنيه وافتتاح مركز خدمة العملاء بمركز القوصية بتكلفة 600 ألف جنيه لخدمة نصف مليون مواطن بقرى مركز ومدينة القوصية، وذلك ضمن خطة الدولة للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة مشروعات البنية الاساسية والمرافق العامة تنفيذًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رافقه خلال الجولة هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية والمهندس عصام أحمد مدير منطقة مياه القوصية وبعض قيادات ورؤساء قطاعات شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

حيث بدأ المحافظ جولته بمركز القوصية بإفتتاح مركز خدمة العملاء التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة القوصية وهو السابع على مستوى مراكز المحافظة والذي تم تجهيزه بتكلفة إجمالية 600 ألف جنيه لخدمة 500 ألف مستفيد من أهالي مركز القوصية والقرى التابعة لها لتقديم الخدمات كــ(شحن العداد مسبق الدفع، حل شكاوي المواطنين والرد على استفساراتهم، تغيير العداد العاطل، تعديل التوصيلة...) وغيرها من الخدمات المتاحة واستمع إلى شرح عن مراحل تلقي الطلبات وتقديم الخدمات للمواطنين بالمركز مشددًا على حسن معاملة المواطنين وسرعة الاستجابة لطلباتهم.

وفى سياق متصل، افتتح المحافظ أعمال الإحلال والتجديد بمحطة رفع صرف صحي مير الرئيسية والتي خصص لها 10 ملايين جنيه ضمن الخطة المالية السنوية التي تخصصها الشركة للاٍرتقاء بأصولها الثابتة وتفقد المحافظ أقسام المحطة واستمع إلى شرح من رئيس الشركة لأعمال التجديد والاحلال التي تمت.

وأشار المهندس محمد صلاح الدين إلى أن أعمال الأحلال والتجديد التي تمت بالمحطة شملت تغيير عدد (3) طلمبات رئيسية بعمود كردان لأخرى تبريد ذاتي غاطسة وتغيير لوحة الكهرباء وتعديل مكوناتها وتغيير عدد (2) طلمبة نزح بالعمير الجاف بالإضافة إلى إنشاء مصفاة لحجب الرواسب وتنفيذ أعمال ميدانية شملت (تجميل الموقع العام - أعمال الدهانات - أعمال الإنارة - ترميم السور).

وأعرب محافظ أسيوط عن سعادته بالإنجازات التي يشهدها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مشيدًا بمراكز خدمة العملاء التي تم التوسع في انشائها بالمراكز والأحياء بعد تجهيزها بالأجهزة الحديثة وبرامج استقبال الشكاوى مطالبًا بتغطية جميع مراكز المحافظة تسهيلًا على المواطنين للحصول على جميع الخدمات التي تقدمها الشركة.